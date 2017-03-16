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В Мангистау чиновники похитили из бюджета более 12 млн тенге

16 марта 2017, 20:59

Должностные лица подписывали фиктивные акты выполненных работ.


Служба экономических расследований Департамента государственных доходов по Мангистауской области проводит планомерную работу по выявлению преступных схем хищения бюджетных средств, в частности, при осуществлении государственного закупа, сообщает Zakon.kz.

Так, с начала текущего выявлено и пресечено два факта хищения из бюджета средств на общую сумму более 12 миллионов тенге путем фиктивных оформлений акта выполненных работ при строительстве школы и инженерно-коммуникационных сооружений в Каракиянском и Мунайлинском районах Мангистауской области.

В ходе следствия уже возмещен ущерб на сумму 10 миллионов тенге.

Расследование продолжается, в отношении должностных лиц госучреждений, которые подписывали фиктивные акты, материалы переданы в Антикоррупционную службу области.

Фото - кадры оперативной съемки


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