В Мангистау чиновники похитили из бюджета более 12 млн тенге
Должностные лица подписывали фиктивные акты выполненных работ.
Служба экономических расследований Департамента государственных доходов по Мангистауской области проводит планомерную работу по выявлению преступных схем хищения бюджетных средств, в частности, при осуществлении государственного закупа, сообщает Zakon.kz.
Так, с начала текущего выявлено и пресечено два факта хищения из бюджета средств на общую сумму более 12 миллионов тенге путем фиктивных оформлений акта выполненных работ при строительстве школы и инженерно-коммуникационных сооружений в Каракиянском и Мунайлинском районах Мангистауской области.
В ходе следствия уже возмещен ущерб на сумму 10 миллионов тенге.
Расследование продолжается, в отношении должностных лиц госучреждений, которые подписывали фиктивные акты, материалы переданы в Антикоррупционную службу области.
Фото - кадры оперативной съемки
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