После появления видеоролика переговоров с захватившим заложницу в Актобе проводится проверка

После размещения в Интернете видеозаписи переговоров с захватившим заложника преступником, Департаментом внутренних дел Актюбинской области начата проверка, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД.

Видеозапись появилась в интернете 16 марта.

"По факту размещения видеозаписи переговоров с преступником, захватившим заложника в Актобе в сети интернет ДВД Актюбинской области проводятся проверочные мероприятия", - сообщили в пресс-службе.

Напомним , 14 марта вечером мужчина взял в заложники сотрудницу стоматологи. Руководством ДВД Актюбинской области, УВД и прокурором Актобе в течение 5 часов велись переговоры с преступником для освобождения заложницы, жизни которой угрожала реальная опасность. Однако преступник отказался выполнить требования закона, разговаривать с доставленными на место происшествия родственниками. В ответ преступник, угрожая убить заложницу, требовал доставить к нему бывшую жену, которую намеревался убить, заявляя, что давно это обдумал и сегодня действует с этой целью. С учётом того, что проводимые переговоры результата не дали, все предпринятые меры по мирному разрешению сложившейся ситуации были исчерпаны, а преступник, угрожая ножом, с каждой минутой действовал агрессивней, и обстановка накалялась, в 00.00 часов сотрудниками полиции была проведена силовая фаза операции по освобождению заложницы и спасению её жизни. В ходе применения табельного оружия, в соответствии с законом, преступник был ликвидирован



