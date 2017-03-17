Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Казахстане может снизиться цена на электроэнергию

17 марта 2017, 00:24

Соответствующий законопроект находится на рассмотрении в Парламенте.


Электричество для казахстанцев может подешеветь. Это хотят сделать за счет слияния энергопередающих компаний. На данный момент законопроект рассматривают в Парламенте, сообщает телеканал КТК.

Сейчас в стране 160 таких предприятий, причем больше половины – частные. Как раз их и собираются объединить. За счет этого количество игроков сократится, а надежность энергоснабжения сразу повысится, надеются специалисты. Правда, пока механизм слияния только обсуждается и многие вопросы остаются неясными. В том числе, что будет с работниками этих фирм.

С одной стороны, в ведомстве заверили, что массовых сокращений не допустят. Однако без оптимизации в любом случае не обойтись. Все эти меры, уверены в министерстве, приведут к снижению стоимости транспортировки электричества и, в конечном счете, тарифа для потребителя.

Сунгат Есимханов, председатель комитета Министерства энергетики РК:

- Если эта цепочка начнет объединяться, то, естественно, это приведет к снижению именно по транспортировке.

- На людях это скажется?

- Это должно автоматически снизить тариф.

Фото с сайта podrobnosti.ua


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...