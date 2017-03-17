В Казахстане может снизиться цена на электроэнергию

Электричество для казахстанцев может подешеветь. Это хотят сделать за счет слияния энергопередающих компаний. На данный момент законопроект рассматривают в Парламенте, сообщает телеканал КТК.

Сейчас в стране 160 таких предприятий, причем больше половины – частные. Как раз их и собираются объединить. За счет этого количество игроков сократится, а надежность энергоснабжения сразу повысится, надеются специалисты. Правда, пока механизм слияния только обсуждается и многие вопросы остаются неясными. В том числе, что будет с работниками этих фирм.

С одной стороны, в ведомстве заверили, что массовых сокращений не допустят. Однако без оптимизации в любом случае не обойтись. Все эти меры, уверены в министерстве, приведут к снижению стоимости транспортировки электричества и, в конечном счете, тарифа для потребителя.

Сунгат Есимханов, председатель комитета Министерства энергетики РК:

- Если эта цепочка начнет объединяться, то, естественно, это приведет к снижению именно по транспортировке.

- На людях это скажется?

- Это должно автоматически снизить тариф.

Фото с сайта podrobnosti.ua