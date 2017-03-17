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Премьер-министру РК доложили о ходе реконструкции ТЭЦ-1 города Семей

17 марта 2017, 11:04

Также Б. Сагинтаеву доложили о строительстве ТЭЦ-3, которая является одним из приоритетных проектов для региона.


Премьер-министр РК в рамках рабочей поездки в Восточно-Казахстанскую область проинспектировал процесс реконструкции ТЭЦ-1 города Семей, обеспечивающей теплом 70% жилых и административных зданий левобережной части города, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Премьера.

Также Б. Сагинтаеву доложили о строительстве ТЭЦ-3, которая является одним из приоритетных проектов для региона. На данный момент по проекту разработано технико-экономические обоснование и получено заключение государственной экспертизы.

Целью проекта является замещение мощности многочисленных котельных с низкой эффективностью и надежностью, покрытие прироста тепловых нагрузок, создание экологически чистого источника с эффективной технологией производства тепла и электроэнергии.

Реализация проекта будет способствовать дальнейшему развитию местных производств и их долгосрочному функционированию, включая добычу угля с месторождения "Каражыра".

Фото с сайта primeminister.kz

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