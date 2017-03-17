В результате ДТП в Астане загорелся автомобиль
17 марта 2017, 11:54
Детали автоаварии устанавливают сотрудники полиции.
Фото с места аварии выложили в соцсетях очевидцы произошедшего.
Как сообщили в полиции Астаны, ДТП произошло около 10.00 пятницы на пересечении проспекта Бейбитшилик и улицы Сейфуллина возле торгового дома "Пуча". Столкнулись DAEWOO Nexia и Mercedes, после чего Nexia загорелась, однако ее быстро потушили прибывшие на место сотрудники противопожарной службы. Пострадавших нет. Другие детали произошедшего в данное время выясняются, на месте работает дорожная полиция.
Источник: Sputnik Казахстан
© Foto: Facebook / Астана - Что? Где? Когда? @my_mathilda
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