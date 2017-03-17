Какая погода ждет казахстанцев на Наурыз

Специалисты РГП "Казгидромет" озвучили прогноз погоды на предстоящие выходные дни в связи с празднованием Наурыза , передаёт корреспондент , передаёт корреспондент МИА "Казинформ".





" В северных регионах и центральной части Казахстана, как и сейчас, будет хорошая солнечная погода. Небольшие морозы сохранятся ночью в пределах 8-15 градусов ниже нуля, днем около нуля. А вот на остальной территории: западе, юге, юго-востоке и востоке - ожидаются осадки ", - сообщила директор гидрометцентра РГП "Казгидромет" Марина Шмидт в ходе пресс-конференции в Астане.





По её словам, в южных регионах преимущественно будет дождь, на западе температура воздуха ночью ожидается в пределах -2... +3, днем столбики термометра повысятся до 7-12 тепла. "На северо-западе республики ночные температуры будут в пределах 10-15 мороза, дневные - 3-10 тепла, на юге и юго-востоке страны уже положительный фон: ночные температуры ожидаются 3-8 тепла, днем 13-18 градусов ", - добавила М.Шмидт.





Напомним , на Наурыз мейрамы казахстанцы отдохнут 5 дней. 21, 22, 23 марта страна будет праздновать Наурыз мейрамы. При этом, согласно постановлению, подписанному Премьер-министром РК в январе, день отдыха с субботы,18 марта, перенесен на понедельник, 20 марта. Так, выходными для станут 5 дней - с 19 по 23 марта.





Фото: Animalworld.com.ua



