Обкурившись спайса, женщина зарезала супруга в ВКО

Ей назначено наказание в виде 8 лет и 6 месяцев исправительной колонии общего режима.

Женщина собирала и варила зелье, которое потом употребляла. К нему она приобщила и своего гражданского мужа, сообщает Timeskz.kz.





В один из вечеров к ним в дом заглянул приятель. Хозяйка стояла у плиты и готовила очередную партию марихуаны к употреблению. Гость предложил не ждать «ужина», а попробовать спайс, который принес с собой.





Наркотик подействовал на всех по-разному. Гость погрузился в спайсовое забытье прямо на стуле. А между сожителями возникла ссора, в ходе которой женщина схватилась за нож и, не колеблясь, ударила мужчину два раза в грудь. Потом, переодевшись, ушла из дома.





Арестовали женщину в доме приятеля, принесшего спайс. Там она отсиживалась, не желая встречаться с родителями убитого ею сожителя.





В суде женщина пыталась преподнести все как самооборону, мол, выхватила нож из рук напавшего мужа и нечаянно его прирезала. Однако факты говорили об обратном, да и следов мужчины на рукоятке ножа не было обнаружено.





"Подсудимая признана виновной в умышленном убийстве потерпевшего, ей назначено наказание в виде 8 лет и 6 месяцев исправительной колонии общего режима", – сообщили в пресс-службе Специализированного межрайонного суда по уголовным делам.



