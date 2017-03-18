В Алматы тушили загоревшийся на ходу автомобиль

На проспекте Рыскулова, западнее улицы Жансугурова, во время движения у автомобиля Honda Odyssey из-под капота повалил дым , сообщает корреспондент , сообщает корреспондент Zakon.kz





Водителю автомобиля и другим участникам дорожного движения, которые остановились ему помочь, не сразу удалось потушить пламя.





Огнетушители, которыми они воспользовались, не справлялись со своей задачей. На помощь подоспели рабочие ближайшего СТО, которым удалось справиться с огнем с помощью более мощных огнетушителей.





Позже на место возгорания автомобиля приехала бригада пожарных, но их помощь уже не понадобилась. Машину потушили собственными силами.





Во время инцидента никто не пострадал. Движение по проспекту Рыскулова не было затруднено.











