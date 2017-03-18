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Бывший топ-менеджер "Роскосмоса" был найден в СИЗО с перерезанным горлом

18 марта 2017, 16:10

По предварительной информации, Владимир Евдокимов мог быть убит.


Следователи ГСУ СК РФ по Москве устанавливают обстоятельства гибели бывшего высокопоставленного чиновника "Роскосмоса". Ранее его нашли мёртвым в СИЗО с перерезанным горлом и двумя ранами в области сердца, пишет Life.ru.

Как стало известно Лайфу, следователей насторожили раны, полученные Евдокимовым. Отмечается, что, в принципе, человек может сам себе нанести такие повреждения, но это чрезвычайно тяжело.

— Следователи ГСУ СК РФ по Москве работают на месте происшествия. Устанавливаются все обстоятельства, — комментирует представитель ведомства Юлия Иванова.

Фото:© РИА Новости/Алексей Филиппов

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