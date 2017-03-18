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Под Алматы водитель пассажирского автобуса подверг опасности жизни людей

18 марта 2017, 16:13

Автобус ехал по встречной полосе.


Лобовым столкновением едва не закончился опасный маневр водителя пассажирского автобуса, передает Zakon.kz.

Запись с видеорегистратора в редакцию прислал водитель, который чуть не стал участником ДТП. На ролике видно, что пассажирский автобус 299 маршрута едет по встречной полосе движения. Причем, делает он это на повороте, что вдвойне опасно. Водитель общественного транспорта даже не попытался сменить траекторию движения при появлении встречной машины. Чем чревата такая манера езды, очевидно каждому.

Известно, что произошло это примерно в обеденное время 18 марта.

"По дороге со стороны ГРЭСа в город, где-то посередине Покровки. Два часа назад маршрутный автобус 299 обгонял по встречной автомобиль Volkswagen", - сообщил автор видео.


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