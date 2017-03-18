В продуктовом магазине Петропавловска наркодилер продавал свой товар

В Петропавловске сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность наркодилера, который продавал запрещенные препараты прямо в продуктовом магазине, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД СКО.

С 13 по 17 марта в СКО проводится первый этап широкомасштабного оперативно-профилактического мероприятия «Допинг». Цели операции – борьба с наркопреступностью и профилактика нарушений правил хранения наркотиков, психотропных веществ и прекурсоров в медицинских учреждениях.

В ходе мероприятия проверили 15 аптек, 5 лечебно-профилактических учреждений, 4 производственных предприятия, наложили 2 административных штрафа, выявили 26 правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, из них 15 – с целью сбыта. Также зарегистрированы 3 преступления по ст. 303 УК РК (нарушение правил обращения с наркотическими средствами, психотропными или ядовитыми веществами).

Житель Петропавловска 1970 г.р. занимался предпринимательской деятельностью в арендованном помещении в центре города. Как выяснилось, в его магазине, кроме продуктов питания, отдельные клиенты могли получить и товар, не выставленный на прилавках. В подсобном помещении полицейские обнаружили приготовленные к продаже свёртки с наркотиками. В ассортименте - марихуана и гашиш. Также наркотики были обнаружены при осмотре съёмного жилья предпринимателя. Общий вес изъятых наркотических средств – 695 граммов.

По данному факту ведётся досудебное расследование по ч.1 ст. 297 УК РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов». Санкция статьи предусматривает лишение свободы от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Всего в ходе ОПМ «Допинг» изъято почти 2 килограмма различных наркотических средств.

С начала года Управление по борьбе с наркобизнесом зарегистрировало в Петропавловске 107 правонарушений. Из незаконного оборота изъято более 18 килограммов наркотических средств, в том числе свыше 139 граммов героина.