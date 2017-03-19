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В Семее торговый представитель потратил миллионы компании на букмекеров

19 марта 2017, 00:26

Всего лишь за месяц мужчина спустил на азартные игры почти два миллиона тенге.


В Семее любитель азартных развлечений использовал средства фирмы, в которой работал, на ставки в букмекерской конторе. Мужчина растратил почти два млн тенге, передает YK-news.kz.

28-летний мужчина работал региональным представителем семейской фирмы. Он распространял товары по нескольким районам ВКО. Плата за доставленный товар производилась немедленно, чем мужчина и решил воспользоваться. Он не вносил вырученные средства в кассу, а спускал в букмекерской конторе, надеясь, что возместит долг выигрышем. Не получилось. Всего лишь за месяц мужчина потратил на азартные игры почти два миллиона тенге. По факту растраты было заведено уголовное дело.

В суде мужчина раскаялся и признал свою вину. Он попросил прощения у работодателя и умолял судью не лишать его свободы, пообещав возместить весь ущерб. Однако председательствующий на процессе, проанализировав детали дела, решил, что перевос­питание азартного гражданина возможно лишь в изоляции от общества.

Суд № 2 Семея приговорил обвиняемого к пяти годам колонии общего режима с конфискацией имущества.

фото:rbc.ru


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