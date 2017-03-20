В Гане школьников завалило деревьями, 20 человек погибли

Не менее 20 старшеклассников погибли после того, как их завалило деревьями во время купания в центральной части Ганы. Об этом сообщает агентство France Presse, передает Об этом сообщает агентство France Presse, передает РИА Новости





Инцидент произошел на водопадах Кинтампо, являющихся популярным туристическим местом. Как сообщил представитель национальной пожарной службы, подростки купались, когда начинался шторм, который и повалил деревья.





"Они плавали в реке, когда начался шторм и ветер, он выкорчевал несколько деревьев, которые обрушились на некоторых из них", — заявил представитель пожарной службы.





Большинство из школьников – 18 человек – погибли на месте, еще двое скончались позже в больнице. Было госпитализировано 11 пострадавших, в том числе представитель администрации школы, сопровождавший подростков в поездке.



