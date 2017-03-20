27-летний ирландский футболист найден мертвым спустя сутки после матча

Ирландский футболист «Дерри Сити» Райан Макбрайд умер в возрасте 27 лет, сообщает Sky Sports.





Тело спортсмена, выступавшего на позиции защитника, было найдено в его доме 19 марта. Причины смерти не уточняются.





За день до этого Макбрайд играл в матче чемпионата Ирландии против «Дрохеды» (4:0) и был на поле все 90 минут.





Клуб и футбольная ассоциация Ирландии выразили соболезнования его семье.





Макбрайд провел в «Дерри Сити» всю профессиональную карьеру (2011-2017). За это время он принял участие в 131 матче и забил 9 мячей.





После четырех туров национального чемпионата «Дерри Сити» идет на втором месте в таблице, имея в активе четыре победы.







