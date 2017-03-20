Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Кокшетау тело недоношенного младенца обнаружили в шкафу

20 марта 2017, 19:54

Новорожденному было примерно 25-26 недель.


21-летнюю жительницу Кокшетау подозревают в том, что она якобы совершила незаконный аборт и оставила тело недоношенного младенца в шкафу, передает Today.kz.

Установлено, что младенцу было примерно 25-26 недель.

В пресс-службе Акмолинской области сообщили, что в отношении девушки ведется досудебное расследование по части 1 статьи 319 УК РК "Незаконное произведение аборта".

Фото: cheltv.ru.

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...