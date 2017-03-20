В Кокшетау тело недоношенного младенца обнаружили в шкафу
20 марта 2017, 19:54
Новорожденному было примерно 25-26 недель.
21-летнюю жительницу Кокшетау подозревают в том, что она якобы совершила незаконный аборт и оставила тело недоношенного младенца в шкафу, передает Today.kz.
Установлено, что младенцу было примерно 25-26 недель.
В пресс-службе Акмолинской области сообщили, что в отношении девушки ведется досудебное расследование по части 1 статьи 319 УК РК "Незаконное произведение аборта".
Фото: cheltv.ru.
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