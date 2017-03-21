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Из-за массовой аварии на проспекте Рыскулова в Алматы образовалась гигантская пробка

21 марта 2017, 13:28

В результате ДТП никто не пострадал.


В Алматы днем 21 марта в результате массового дорожно-транспортного происшествия на проспекте Рыскулова образовалась гигантская пробка, передает корреспондент Zakon.kz.

Автомобиль Mercedes двигался по проспекту в восточном направлении. Немного восточнее Кудерина, по словам водителя, его то ли поджала, то ли подрезала какая-то машина. Чтобы уйти от столкновения, водитель иномарки вильнул рулем. Автомобиль занесло, он зацепил Nissan Patrol. Затем автомобиль откинуло вправо, к обочине, где он зацепил Toyota Highlander, стоявший в переулке на поворот на Рыскулова. После того как Mercedes ударил Toyota в заднюю часть, автомобиль перенесло через бордюр, где он сбил знак и в итоге воткнулся в дерево.

В результате аварии никто из ее участников не пострадал.

На Рыскулова образовалась пробка.



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