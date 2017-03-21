Обвиняемого в Канаде в хакерских атаках экс-казахстанца не выпустят под залог

22-летний Баратов представляет угрозу, и его «не рекомендуется освобождать под залог из-за большой вероятности, что он скроется от правосудия».

Бывший казахстанец, а ныне гражданин Канады Карим Баратов, подозреваемый в хакерских атаках на портал Yahoo в 2014 году, представляет угрозу и не будет выпущен под залог, передает ТАСС.

Об этом в понедельник сообщил телеканал CTV. Канал ссылается на документы, которые были поданы правоохранительными органами Канады в суд провинции Онтарио.

В них, в частности, утверждается, что 22-летний Баратов представляет угрозу, и его «не рекомендуется освобождать под залог из-за большой вероятности, что он скроется от правосудия».

«Даже если предположить, что Баратов не получает помощи от своих установленных или не установленных российских сообщников, он обладает достаточными навыками и финансовыми ресурсами, чтобы сбежать от правосудия», — говорится в документах.

17 марта адвокаты Баратова заявили, что их клиент необоснованно обвинен и будут добиваться его выхода под залог. Слушания по этому вопросу назначены на 5 апреля и пройдут в суде города Гамильтон в провинции Онтарио.

Гражданин Канады Баратов был арестован в Анкастере — пригороде Гамильтона — в собственном доме 15 марта. В тот же день власти США предъявили обвинения россиянам за хакерскую атаку на портал Yahoo — двум сотрудникам ФСБ РФ и двум хакерам, с которыми те якобы сотрудничали. Они объявили, что один из этих людей — Карим Баратов — был арестован в Канаде 14 марта, но позже выяснилось, что он имеет канадское гражданство.

Имена остальных подозреваемых — Дмитрий Докучаев, Игорь Сущин и Алексей Белан. Последнему обвинения предъявлялись и ранее. По утверждению американцев, россияне взломали «по меньшей мере 500 млн учетных записей» в Yahoo и получили доступ к информации, представляющей разведывательную и коммерческую ценность.

В казахстанском посольстве в Оттаве заявили, что Баратов отказался от гражданства Казахстана в 2011 году. Один из адвокатов арестованного Яг Вирк сообщил, что он гражданин Канады с казахскими корнями.

О самом Баратове известно, что он проживал один в большом собственном доме в Анкастере и ездил на роскошных автомобилях. Чем конкретно занимался молодой человек, не сообщается.