В Уральске ищут свидетелей убийства молодого парня около кафе

Убийство произошло 13 ноября 2016 года около кафе в 7 микрорайоне, передает информационный портал «Мой город».

Мама главного обвиняемого просит всех неравнодушных откликнуться и помочь найти свидетелей драки.

«Сейчас моего сына обвиняют в убийстве, однако в драке участвовали еще двое, которые могут остаться безнаказанными. На видео, которое было снято камерами наружного видеонаблюдения, видно, как трое парней избивают четвертого. Мой сын в куртке с капюшоном. Сейчас ему грозит реальный срок, а тем двоим, которые добивают в конце парня, вменяют всего лишь "Хулиганство". Я хочу добиться правосудия», — отметила женщина.

По ее словам, следователь сделал вывод, по которому именно удар ее сына послужил причиной смерти.

Свое обращение к уральцам она опубликовала в социальных сетях, куда и выложила видео драки.

Напомним, ранее ДВД ЗКО сообщали, что по данному факту начато досудебное расследование по статье «Убийство» и были задержаны трое молодых людей.