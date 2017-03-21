Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Уральске ищут свидетелей убийства молодого парня около кафе

21 марта 2017, 16:25

Мама главного обвиняемого просит всех неравнодушных откликнуться и помочь найти свидетелей драки.


Убийство произошло 13 ноября 2016 года около кафе в 7 микрорайоне, передает информационный портал «Мой город».

Мама главного обвиняемого просит всех неравнодушных откликнуться и помочь найти свидетелей драки.

«Сейчас моего сына обвиняют в убийстве, однако в драке участвовали еще двое, которые могут остаться безнаказанными. На видео, которое было снято камерами наружного видеонаблюдения, видно, как трое парней избивают четвертого. Мой сын в куртке с капюшоном. Сейчас ему грозит реальный срок, а тем двоим, которые добивают в конце парня, вменяют всего лишь "Хулиганство". Я хочу добиться правосудия», — отметила женщина.

По ее словам, следователь сделал вывод, по которому именно удар ее сына послужил причиной смерти.

Свое обращение к уральцам она опубликовала в социальных сетях, куда и выложила видео драки.

Напомним, ранее ДВД ЗКО сообщали, что по данному факту начато досудебное расследование по статье «Убийство» и были задержаны трое молодых людей.


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...