9 мужественных героев, которые стали инвалидами, но не потеряли силу духа

Эти сильные духом ребята убедят тебя в том, что нет ничего невозможного, главное — идти к своей цели, несмотря ни на что.

Всем известно, что людям с ограниченными возможностями живётся весьма непросто! Но герои этого поста доказывают, что их возможности вовсе не ограничены и что, потеряв руку или ногу, невозможно потерять себя. Эти сильные духом ребята убедят тебя в том, что нет ничего невозможного, главное — идти к своей цели, несмотря ни на что.

1. Кейт Фостер, гимнастка (17 лет)

В 2011 году из-за страшного диагноза (острый миелоидный лейкоз) 17-летняя гимнастка потеряла ногу. Однако уже через 3 года после операции девушка вернулась в спорт и начала заниматься 3 раза в неделю. В прошлом году гимнастка приняла участие в соревнованиях и по сей день продолжает заниматься наравне с остальными.

2. Сергей Кутовой, фитнес-блогер (21 год)

История этого парня из Архангельска не на шутку взволновала всю страну. 4 года назад Сергей страдал избыточным весом, до 19 лет у него даже не было девушки, и он ни разу не целовался. Но потом в жизни Сергея случилась трагедия: молодого человека сбил грузовик, вследствие чего ему ампутировали ногу. В больнице парень поправился до 110 кг, но затем взял себя в руки и стал заниматься спортом. Сейчас Сергей ведёт Instagram, мечтает стать фитнес-моделью и отправиться на Паралимпиаду.

3. Джесси Куинн, фитнес-модель (24 года)

9 лет назад Джесси лишилась ноги из-за рака, но сумела побороть депрессию и даже стать успешным блогером в Instagram. Сейчас девушка ведёт очень активный образ жизни: она занимается плаванием, бегает, выполняет силовые упражнения и принимает участие в проектах Nike.

4. Паола Антонини, модель (21 год)

В 2014 году Паола пережила страшную трагедию: её сбила машина, и девушка лишилась ноги. Благодаря протезу девушка может вести полноценную жизнь, поэтому Паола занимается танцами и фитнесом, катается на скейте и ездит верхом. К тому же, девушка совсем не стесняется своего недостатка и носит шорты, а также обожает купальники.

5. Джессика Ван Зейл, активистка (23 года)

Из-за редкой формы меланомы эта студентка из Австралии лишилась глаза. Если бы девушка не удалила глаз, то рак распространился бы по всему организму. Дело в том, что сама Джессика в то время очень мало знала о своём заболевании, поэтому девушка решила повышать общественную осведомлённость об этом недуге. А ещё она разработала свою коллекцию повязок, где представлены как повседневные, так и нарядные модели.

6. Канья Сэссер, спортсменка и модель (25 лет)

Канья Сэссер родилась без ног, и мать оставила малышку у подножья буддистского храма. В возрасте 5 лет вместе с приёмными родителями девочка переехала в Штаты, где начала карьеру модели. Сейчас Канья активно тренируется на скейте, чтобы принять участие в зимней Паралимпиаде 2018. Девушка редко передвигается на коляске, предпочитая ездить на скейте, отталкиваясь руками от земли.

7. Ребекка Маринэ, модель (30 лет)

Родившись без руки, Ребекке удалось построить карьеру на подиуме. Девушка даже 2 раза приняла участие в Нью-Йоркской неделе моды. Маринэ верит, что совсем скоро её фото украсит обложку Vogue.

8. Бетани Хэмилтон, сёрфингистка (27 лет)

Уроженка Гавайев Бетани Хэмилтон — ярая фанатка сёрфинга. В 13 лет жизнь Бетани оказалась под угрозой: из-за нападения акулы девушка потеряла руку и чуть не скончалась от кровопотери. Но трагедия не сломила юную сёрфингистку. Сейчас Бетани — титулованная спортсменка, жена и мама, а также автор книги "Сёрфер души".

9. Ник Вуйчич, писатель, оратор (34 года)

Этого невероятно мотивирующего молодого человека уж точно знают все. Из-за синдрома тетраамелии у Ника с рождения отсутствуют все конечности. Но, несмотря на это, он живёт абсолютно полной жизнью, хотя в юношестве молодого человека посещали мысли о самоубийстве. Ник научился ходить, плавать, писать, работать на компьютере, а также он отец двоих мальчиков. Австралиец является автором серии мотивационных книг и читает лекции для людей по всему миру.