Водитель-хам потребовал от Танирбергена Бердонгара удалить видео

Водитель, создавший затор на железнодорожном вокзале Астаны, потребовал удалить видео, передает Zakon.kz.





Советник министра по инвестициям и развитию Танирберген Бердонгар опубликовал на своей странице в Facebook видео с невежливым водителем, перекрывшим движение.





"Мужик тупо бросил автомобиль и убежал кого-то встречать. За ней скопилось машин 20 наверное. Вот это и называется эгоизм чистой воды", - говорит автор ролика.









Однако на следующий день, этот водитель потребовал удалить видео.



