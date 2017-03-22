Водитель-хам потребовал от Танирбергена Бердонгара удалить видео
22 марта 2017, 11:24
Танирберген Бердонгар опубликовал на своей странице в Facebook видео с невежливым водителем, перекрывшим движение.
Водитель, создавший затор на железнодорожном вокзале Астаны, потребовал удалить видео, передает Zakon.kz.
Советник министра по инвестициям и развитию Танирберген Бердонгар опубликовал на своей странице в Facebook видео с невежливым водителем, перекрывшим движение.
"Мужик тупо бросил автомобиль и убежал кого-то встречать. За ней скопилось машин 20 наверное. Вот это и называется эгоизм чистой воды", - говорит автор ролика.
Однако на следующий день, этот водитель потребовал удалить видео.
"В личке требует удалить видео, в свою очередь я попросил его не нарушать ПДД и принести извинения участникам дорожного движения. На что получил категоричный отказ. Обращаясь к подписчикам, прошу не навешивать ярлыков. Да, парень оказался с Шымкента, но люди без воспитания есть в каждом регионе. И наша общественная задача самим строить общество и не быть безразличными к поведению молодежи.Только так. Это наша Родина и нам здесь жить! Спасибо за неравнодушие", - написал Танирберген Бердонгар.
Фото: скриншот
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