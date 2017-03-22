В Шымкенте мужчина убил женщину и повесился сам
22 марта 2017, 20:44
На месте преступления работают эксперты-криминалисты. По вышеуказанному адресу прибыло полицейское начальство Шымкента и области.
В Шымкенте мужчина убил женщину и повесился сам. Трагедия произошла ранним утром 22 марта в шымкентском микрорайоне «Север» в одной из многоэтажек, сообщает ТК «Отырар TV».
Ранним утром полицейские получили сообщение, что в доме №16 микрорайона «Север» обнаружены два тела. Выяснилось, что это тела мужчины и женщины, оба 1986 года рождения. По предварительной версии женщина была задушена — внешне не заметно никаких повреждений, специалисты выясняют точные причины смерти. Молодой мужчина повесился, оставив предсмертную записку, которую эксперты-криминалисты обнаружили у него в кармане.
Возможно, содержание записки прольет свет на причины такой жестокой трагедии.
На месте преступления работают эксперты-криминалисты. По вышеуказанному адресу прибыло полицейское начальство Шымкента и области.
Фото: Otyrar.kz
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