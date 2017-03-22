Серия атак в центре Лондона: что известно на данный момент

Сразу два инцидента произошли в центре Лондона: примерно в одно и то же время автомобиль сбил несколько человек на Вестминстерском мосту и была открыта стрельба возле здания британского парламента. Что известно о случившемся на данный момент?





Что произошло





Около 17:40 мск (20;40 аст) в лондонскую полицию поступили сообщения о стрельбе на Вестминстерском мосту, который находится рядом с британским парламентом. Произошедшее было названо «инцидентом с применением оружия». По первым данным Reuters, по меньшей мере 12 человек получили ранения. Здание парламента было закрыто, его работа приостановлена.





Тут же стало известно, что предполагаемый нападавший успел ранить ножом полицейского, после чего был застрелен. «Есть также данные о дальнейших жестоких инцидентах, будет ошибочным с моей стороны вдаваться в детали до появления подтверждения полиции», — сообщил лидер палаты общин Дэвид Лидингтон.





«Свидетели сообщают о панике среди туристов и о том, что одному человеку оказывают медицинскую помощь. Поступили сообщения о том, что человек с ножом напал на полицейских перед тем, как раздались выстрелы», — сообщила газета Evening Standard.





Издание The Guardian сообщило, что также есть данные о том, что машина сбила нескольких людей на Вестминстерском мосту. Sky News со ссылкой на очевидца сообщал, что тот видел автомобиль, который сбил человека у здания парламента.





Позднее выяснилось, что автомобиль, управляемый неизвестным, наехал на пешеходов еще до того, как врезался в ограду вокруг территории парламента, после этого нападавший выбрался из автомобиля и напал на полицейского с ножом, но был застрелен. По имеющимся данным, под колеса попали не менее пяти человек.





Точное количество жертв на данный момент не известно.





Как связаны происшествия

По информации Sky News, инциденты со стрельбой и автомобилем могут быть связаны между собой. Телеканал сообщил, что машина проехала по Вестминстерскому мосту, потом заехала на тротуар, сбив несколько человек, доехала до парламента, где ее остановил полицейский.

Находящийся в машине мужчина нанес полицейскому ножевое ранение и был застрелен другим полицейским. При этом остается неизвестным, сколько человек находилось в машине. если их было несколько, то остальные могли успеть скрыться с места.

Полиция Лондона заявила, что рассматривает произошедшее как «террористический инцидент, пока не будет доказано обратное», сообщает Associated Press.

Реакция властей

Здание парламента было немедленно оцеплено, По данным The Guardian, не менее восьми вооруженных полицейских вывели премьер-министра Терезу Мэй через несколько минут после инцидента и посадили ее в машину в нескольких десятках метров от здания. Она находится вне опасности.

Несколько улиц и станция Westminster закрыты, городское управление транспорта и полиция просят жителей воздержаться от поездок через район парламента. В районе происшествия ведется эвакуация людей.

Движение поездов в британской столице и ее пригородах происходит по расписанию, лондонские аэропорты также работают по графику.

