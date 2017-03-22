В Сети появилось фото подозреваемого в нападении в центре Лондона
22 марта 2017, 23:01
Фотография сделана на улице Лондона, на ней изображены двое — предполагаемый террорист и полицейский.
В Сети появилась фотография предполагаемого террориста, участвовавшего в нападении у здания парламента, в результате которого ранения получили несколько человек, передает РИА Новости.
Фотография сделана на улице Лондона, на ней изображены двое — предполагаемый террорист и полицейский.
Предполагаемый террорист имеет неевропейскую внешность, одет в куртку серого цвета, на нем также головной убор, характерный для жителей Пакистана. В руках мужчина держит большой нож с зеленой рукояткой, на фото запечатлен момент, когда мужчина поднес нож к своему горлу.
Позади предполагаемого преступника находится сотрудник полиции Лондона в униформе, на фотографии запечатлен момент, когда сотрудник правоохранительных органов, предположительно, тянется за оружием.
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Фото: кадр выпуска новостей Россия 24.
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