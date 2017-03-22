Серия атак в Лондоне

Автомобиль сбил несколько человек на Вестминстерском мосту. Была открыта стрельба возле здания британского парламента.

В центре Лондона около 21:40 по времени Астаны произошло два нападения . Автомобиль сбил несколько человек на Вестминстерском мосту и была открыта стрельба возле здания британского парламента.





На данный момент известно, что в результате атак погибли двое, как минимум 10 человек пострадали. Полиция Лондона расценивает произошедшее как "террористический инцидент, пока не будет доказано обратное".





Здание парламента было немедленно оцеплено, из района были эвакуированы люди. Сообщается, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй покинула здание парламента в окружении полицейских. Ей не угрожает опасность.





В Министерстве иностранных дел РК сообщили - казахстанские дипломаты находятся в тесном контакте с правоохранительными органами. В данный момент выясняется, находились ли граждане Казахстана в районах атак.







