Минувшей ночью в Алматы произошло два пожара
23 марта 2017, 07:00
В обоих случаях обошлось без жертв и пострадавших.
Минувшей ночью в Алматы горело нефункционирующее здание и чайхана, сообщает Zakon.kz.
Так, 22 марта в 23:30 на пульт "101" ДЧС г. Алматы поступило сообщение о горении кровли нефункционирующего здания по адресу: Жетысуский район ул.Черноморская, 12 "А".
"Первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова в 23:40 часов. К моменту прибытия огнеборцев обстановка была следующая: открытым пламенем горела кровля отдельностоящего нефункционирующего здания. Принятыми мерами пожар локализован в 00:40 часов и ликвидирован в 01:09 часов. Площадь пожара составила 800 кв.м. В ликвидации пожара были задействованы: 60 человек личного состава и 14 единиц основной, 6 единиц специальной техники ГУ «СП и АСР» ДЧС г.Алматы", - сообщила официальный представитель ДЧС Алматы Сандугаш Баймухамбетова.
Чуть позже, в 00:19 поступило сообщение о горении чайханы по адресу: Жетысуский район ул.Бокейханова, 514.
Как сообщила официальный представитель, первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова в 00:31. Произошло горение обшивки стен и кровли чайханы на площади 20 кв.м. Пожар был локализован в 00:42 часов, в течение получаса пожар был ликвидирован. Время ликвидации - 01:01 часов.
В обоих случаях обошлось без жертв и пострадавших.
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