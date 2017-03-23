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Пятилетний ребенок скончался от отравления угарным газом в Карагандинской области

23 марта 2017, 07:31

По предварительным данным, женщина и ее двое детей отравились угарным газом в частном доме из-за неисправного печного отопления.


В поселке Осакаровка Карагандинской области от отравления угарным газом скончался пятилетний мальчик, передает Казинформ.

Мать погибшего мальчика с младшим трехлетним ребенком госпитализированы. По информации Карагандинской областной станции «Скорая медицинская помощь», женщина, 1985 года рождения, доставлена в областной медицинский центр в Караганде, ребёнок, 2013 года рождения, помещен в детскую клиническую больницу.

«По предварительным данным, женщина и ее двое детей отравились угарным газом в частном доме из-за неисправного печного отопления», - сообщили в станции «Скорой помощи».

Погибший мальчик обучался в нулевом классе в мини-центре районной средней школы.

Айжан Алданышева.

Фото: liter.kz.

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