Пятилетний ребенок скончался от отравления угарным газом в Карагандинской области

По предварительным данным, женщина и ее двое детей отравились угарным газом в частном доме из-за неисправного печного отопления.

В поселке Осакаровка Карагандинской области от отравления угарным газом скончался пятилетний мальчик , передает , передает Казинформ





Мать погибшего мальчика с младшим трехлетним ребенком госпитализированы. По информации Карагандинской областной станции «Скорая медицинская помощь», женщина, 1985 года рождения, доставлена в областной медицинский центр в Караганде, ребёнок, 2013 года рождения, помещен в детскую клиническую больницу.





«По предварительным данным, женщина и ее двое детей отравились угарным газом в частном доме из-за неисправного печного отопления», - сообщили в станции «Скорой помощи».





Погибший мальчик обучался в нулевом классе в мини-центре районной средней школы.





Айжан Алданышева.



