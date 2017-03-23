В Алматы на злополучном перекрестке Renault улетела в бетонные блоки

В Алматы на злополучном перекрестке Папанина-Кожедуба произошло очередное ДТП, сообщает корреспондент сообщает корреспондент Zakon.kz





Водитель Renault двигалась по Кожедуба в западном направлении. Она проигнорировала знак "Уступи дорогу" и выехала на ул. Папанина, где в это время в южном направлении следовал водитель Mitsubishi Pajero. Водитель внедорожника не успел остановиться и протаранил Renault в бок. От удара Renault развернулась и врезалась в бетонные блоки, установленные на углу.





Эти блоки установили из-за частых ДТП - автомобили вылетали в забор и ворота жилых домов. К сожалению, эти блоки проблему не решили. По словам местных жителей, они не раз обращались в соответствующие службы с просьбой установить светофор.





В результате ДТП обошлось без пострадавших.



