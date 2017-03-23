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Водитель Subaru протаранил цветочный магазин в Алматы

23 марта 2017, 14:39

По предварительным подсчетам ущерб составил около полумиллиона тенге. К счастью, обошлось без пострадавших.


В Алматы на пр. Райымбека водитель Subaru влетел в цветочный магазин, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам водителя, он ехал в западном направлении по дороге в пос. Алгабас. Перед ним выбежали пешеходы, и чтобы не допустить наезда, он резко вырулил влево. У левой стороны стоял цветочный магазин, перед ним насыпь, которая послужила "трамплином". Иномарка на полном ходу влетела в магазин.

По счастливой случайности, продавец открыла магазин чуть позже, и в киоске не было посетителей. По предварительным подсчетам ущерб составил около полумиллиона тенге. К счастью, обошлось без пострадавших.



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