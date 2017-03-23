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В ДТП в Карагандинской области погибли пятеро

23 марта 2017, 21:24

Все трое, находившиеся Mercedes скончались. В Toyota скончались двухлетняя девочка из Алматы и ее мать.


На трассе Караганда-Балхаш, на участке дороги в Абайском районе Карагандинской области погибли пять человек и двое получили травмы, передает Казинформ.

Лобовое ДТП автомобилей Mercedes и Toyota произошло в 20 километрах от поселка Спасск Абайского района. В Mercedes находились трое мужчин из Шымкента. В Toyota ехала семья из Алматы с двумя детьми.

По каким причинам водитель Mercedes выехал на встречную полосу, выясняется. Все трое, находившиеся в этом автомобиле, включая водителя, от лобового столкновения скончались. В Toyota скончались двухлетняя девочка из Алматы и ее мать.

Четырехлетний сын скончавшейся алматинки и водитель находятся в больнице.

«Ребенок и мужчина находятся в реанимации», - сообщили в центре ортопедии и травматологии имени Макажанова.

Айжан Алданышева.

Фото: inform.kz.

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