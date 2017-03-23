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Установлена личность совершившего теракт в Лондоне

23 марта 2017, 22:34

По информации Скотленд-Ярда, им оказался 52-летний Халед Масуд.


Британская полиция назвала имя человека, совершившего накануне теракт в центре Лондона. Им оказался некий 52-летний Халед Масуд, передает ТАСС.

По информации Скотленд-Ярда, Масуд родился в графстве Кент. По информации следствия, в последнее время он проживал в графстве Западный Мидлендс.

Скотленд-Ярд информировал, что Масуд прежде обвинялся в действиях насильственного характера, в том числе в нанесении тяжких телесных повреждений, в ношении холодного оружия и нарушении общественного порядка. Однако ни разу ему не предъявляли обвинений, связанных с террористической деятельностью.

Илья Дмитрячев, Максим Рыжков.

Фото: EPA/ANDY RAIN.

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