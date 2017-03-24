В Алматы произошло ДТП, виновниками которого оказались обе стороны
24 марта 2017, 07:47
Одного из пассажиров Mazda госпитализировали в тяжелом состоянии.
Один из участников обоюдной аварии превысил скорость, другой управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения, сообщает patrul.kz.
Дорожное происшествие произошло в центре мегаполиса. Водитель Mazda ехал по улице Сейфуллина в северном направлении, повернув на проспект Райымбека с центральной полосы, он тем самым нарушил ПДД.
С противоположной стороны по улице Сейфуллина двигалась Toyota Highlander. На большой скорости она врезалась в легковушку. От сильного столкновения универсал развернуло ударило в опорный столб моста.
Одного из пассажиров Mazda госпитализировали в тяжелом состоянии.
Для выяснения обстоятельств на место аварии приехали сотрудники ДПП. Чуть позже выяснилось, что владелец внедорожника управлял машиной в нетрезвом состоянии. При прохождении медицинского освидетельствования алкотестер показал 1.05 промилле - легкую степень алкогольного опьянения.
Таким образом, в случившемся есть вина обоих водителей, степень же тяжести определит административный суд.
Фото: Patrul.kz
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