В Алматы произошло ДТП, виновниками которого оказались обе стороны

Дорожное происшествие произошло в центре мегаполиса. Водитель Mazda ехал по улице Сейфуллина в северном направлении, повернув на проспект Райымбека с центральной полосы, он тем самым нарушил ПДД.





С противоположной стороны по улице Сейфуллина двигалась Toyota Highlander. На большой скорости она врезалась в легковушку. От сильного столкновения универсал развернуло ударило в опорный столб моста.





Одного из пассажиров Mazda госпитализировали в тяжелом состоянии.





Для выяснения обстоятельств на место аварии приехали сотрудники ДПП. Чуть позже выяснилось, что владелец внедорожника управлял машиной в нетрезвом состоянии. При прохождении медицинского освидетельствования алкотестер показал 1.05 промилле - легкую степень алкогольного опьянения.





Таким образом, в случившемся есть вина обоих водителей, степень же тяжести определит административный суд.