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В Алматы арестуют более тысячи автомобилей

24 марта 2017, 10:31

В отношении всех должников будет ограничен выезд за пределы Республики Казахстан.


До конца марта в Алматы арестуют более одной тысячи автомобилей за неуплату налога на транспорт, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Управления государственных доходов по Медеускому району города.

В сообщении отмечается, что управлением проводится широкомасштабная работа по взысканию задолженности налога на транспортные средства совместно с судебными органами и судебными исполнителями.

На сегодняшний день судебными органами вынесено 1 704 приказа о взыскании задолженности по налогам на транспортные средства на сумму 371 млн. тенге. На основании вынесенных приказов 250 автомобилей уже арестованы и водворены на штрафные стоянки. В отношении оставшихся 1 454 должников до конца марта текущего года будут приняты аналогичные меры по изъятию автотранспортных средств.

Кроме того, в отношении всех должников будет ограничен выезд за пределы Республики Казахстан, временно приостановлено действие водительского удостоверения, а также наложен арест на имущество и банковские счета.

Во избежание неприятных ситуаций призываем погасить задолженность по налогу на транспортные средства до конца марта текущего года.

Фото: shtrafyinfo.ru

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