В Астане задержана преступная группа, которая угоняла дорогие авто
24 марта 2017, 11:34
Продолжаются мероприятия по проверке на причастность задержанных к аналогичным преступлениям.
Оперативниками столичного Департамента внутренних дел задержана преступная группа за совершение ряда краж дорогих автомашин на территории города, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД города.
Ночью 23 марта неизвестные со двора дома по улице 187 совершили угон автомашины Toyota Iand Crusier 200. По подозрению в совершении данного преступления установлены и задержаны жители Павлодарской, Костанайской областей и гражданин Российской Федерации.
По словам начальника ДВД генерал-майора полиции Амантая Аубакирова, в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий оперативниками задержана устойчивая преступная группа в составе четырех человек, которые совершили ряд краж престижных марок автомашин на территории города.
При осмотре по месту временного проживания подозреваемых изъято оборудование и приспособления, предназначенные для угона транспортных средств. Кроме того, при дальнейшем проведении оперативно-розыскных мероприятий в паркинге одного из домов по улице К.Байсеитовой и в контейнере по улице М.Дулатова обнаружены и изъяты две ранее угнанные автомашины горожан со дворов (Toyota Iand Crusier 200 и Toyota-RAV4).
В данное время проводится досудебное расследование по статье «Кража» УК РК. Задержанные лица водворены в ИВС ДВД Астаны. Продолжаются мероприятия по проверке на причастность задержанных к аналогичным преступлениям.
Фото: tv-rb.ru
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