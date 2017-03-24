Восемь человек погибли в ДТП в Алматинской области
24 марта 2017, 13:25
В ДТП чудом удалось выжить 8-летнему ребенку.
В Алматинской области произошла страшная авария. В ДТП погибли 8 человек, передает МИА «Казинформ».
Как сообщили в пресс-службе ДВД региона, ДТП произошло в ночь с 23 на 24 марта на трассе Алматы - Кокпек - Коктал Енбекшиказахского района.
В результате столкновения двух автомобилей Nissan Primera и Toyota Vista погибли 8 человек, среди них дети. В ДТП чудом удалось выжить ребенку 2009 года рождения. Он был госпитализирован.
По факту аварии проводится досудебное расследование по статье 345 ч.3 УК РК. Назначены экспертизы.
Фото: inform.kz
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4850144-db288d4525b566db42b5a59ac1f1e4dd
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...