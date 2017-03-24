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Восемь человек погибли в ДТП в Алматинской области

24 марта 2017, 13:25

В ДТП чудом удалось выжить 8-летнему ребенку.


В Алматинской области произошла страшная авария. В ДТП погибли 8 человек, передает МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе ДВД региона, ДТП произошло в ночь с 23 на 24 марта на трассе Алматы - Кокпек - Коктал Енбекшиказахского района.

В результате столкновения двух автомобилей Nissan Primera и Toyota Vista погибли 8 человек, среди них дети. В ДТП чудом удалось выжить ребенку 2009 года рождения. Он был госпитализирован.

По факту аварии проводится досудебное расследование по статье 345 ч.3 УК РК. Назначены экспертизы.

Фото: inform.kz

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