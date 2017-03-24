Восемь человек погибли в ДТП в Алматинской области

В Алматинской области произошла страшная авария. В ДТП погибли 8 человек , передает , передает МИА «Казинформ»





Как сообщили в пресс-службе ДВД региона, ДТП произошло в ночь с 23 на 24 марта на трассе Алматы - Кокпек - Коктал Енбекшиказахского района.





В результате столкновения двух автомобилей Nissan Primera и Toyota Vista погибли 8 человек, среди них дети. В ДТП чудом удалось выжить ребенку 2009 года рождения. Он был госпитализирован.







