Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Машинист погиб на руднике в Карагандинской области

24 марта 2017, 13:40

Погибший получил травмы, несовместимые с жизнью.


В Карагандинской области в результате несчастного случая на руднике погиб 39-летний рабочий, передает Zakon.kz.

Как сообщили в Компании «Казахмыс», инцидент произошел 20 марта на Южно-Жезказганском руднике ГПК ПО «Жезказганцветмет».

"По предварительным данным, в результате самопроизвольного движения самоходного оборудования машинист. 1978 года рождения, получил травмы, несовместимые с жизнью. Специальная комиссия выясняет причины несчастного случая. Руководство и трудовой коллектив компании «Казахмыс» приносят искренние соболезнования родным и близким погибшего", - говорится в распространенном сообщении.

фото: НТВ

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...