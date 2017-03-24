Машинист погиб на руднике в Карагандинской области

В Карагандинской области в результате несчастного случая на руднике погиб 39-летний рабочий , передает , передает Zakon.kz





Как сообщили в Компании «Казахмыс», инцидент произошел 20 марта на Южно-Жезказганском руднике ГПК ПО «Жезказганцветмет».





"По предварительным данным, в результате самопроизвольного движения самоходного оборудования машинист. 1978 года рождения, получил травмы, несовместимые с жизнью. Специальная комиссия выясняет причины несчастного случая. Руководство и трудовой коллектив компании «Казахмыс» приносят искренние соболезнования родным и близким погибшего", - говорится в распространенном сообщении.



