В Алматинской области задержали водителя, скрывшегося с места смертельного ДТП

Водитель, совершивший наезд на пешехода, скрылся с места ДТП.

Оперативники Отдела розыска местной полицейской службы установили и задержали водителя иномарки, под колесами которой на днях погибла 57-летняя женщина , сообщили в пресс-службе ДВД Алматинской области,





По информации ведомства вечером 21 марта на автодороге «Алматы-Оскемен» в Илийском районе неизвестной автомашиной была насмерть сбита 57-летняя жительница Восточно-Казахстанской области. Водитель, совершивший наезд на пешехода, скрылся с места ДТП.





«Тщательно осмотрев место происшествия, эксперты-криминалисты отыскали кусочки бампера, по которым удалось определить марку скрывшейся автомашины «Хюндай Акцент». В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Отдела розыска установили водителя иномарки, оказавшимся 29-летним жителем Алматы» - проинформировали в пресс-службе ДВД.





В полиции отметили, что расследование по факту продолжается с назначением необходимых экспертиз. Иномарка сейчас водворена на спецстоянку.



