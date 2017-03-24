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В Алматинской области задержали водителя, скрывшегося с места смертельного ДТП

24 марта 2017, 17:15

Водитель, совершивший наезд на пешехода, скрылся с места ДТП.


Оперативники Отдела розыска местной полицейской службы установили и задержали водителя иномарки, под колесами которой на днях погибла 57-летняя женщина, сообщили в пресс-службе ДВД Алматинской области,

По информации ведомства вечером 21 марта на автодороге «Алматы-Оскемен» в Илийском районе неизвестной автомашиной была насмерть сбита 57-летняя жительница Восточно-Казахстанской области. Водитель, совершивший наезд на пешехода, скрылся с места ДТП.

«Тщательно осмотрев место происшествия, эксперты-криминалисты отыскали кусочки бампера, по которым удалось определить марку скрывшейся автомашины «Хюндай Акцент». В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Отдела розыска установили водителя иномарки, оказавшимся 29-летним жителем Алматы» - проинформировали в пресс-службе ДВД.

В полиции отметили, что расследование по факту продолжается с назначением необходимых экспертиз. Иномарка сейчас водворена на спецстоянку.

Фото: www.cheboksary.ru

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