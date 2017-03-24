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В Бельгии водителя обвинили в теракте за попытку наезда на людей

24 марта 2017, 20:30

В машине у нападавшего нашли ножи, гладкоствольное ружье и канистру с неизвестной жидкостью.


Полиция Бельгии предъявила обвинения в попытке теракта мужчине, который в четверг попытался врезаться в толпу людей на оживленной торговой улице в Антверпене, передает Русская служба ВВС.

Сообщается, что задержанный - 39-летний французский гражданин, выходец и Северной Африки Мохамед Р.

Мужчина на большой скорости проехал по улице Мейр, после чего полиции удалось его задержать. В результате инцидента никто не пострадал, пешеходы успели отбежать от автомобиля. В машине у нападавшего нашли ножи, гладкоствольное ружье и канистру с неизвестной жидкостью.

После инцидента в городе усилены меры безопасности, на улицы выведены дополнительные наряды полиции.

Сообщение из Бельгии пришло всего спустя сутки после нападения на людей у здания британского парламента в центре Лондона, в результате которого погибли пять человек, включая нападавшего.

Днем 22 марта в 14:40 по местному времени мужчина за рулем автомобиля преднамеренно заехал на тротуар на Вестминстерском мосту и стал давить прохожих. В результате погибли два человека, еще один позже скончался в больнице.

Затем автомобиль свернул к зданию британского парламента и врезался в ограду Вестминстерского дворца. Находившийся за рулем мужчина выскочил из машины с ножом и побежал к зданию парламента, где ему преградили дорогу полицейские.

Мужчина набросился с ножом на безоружного полицейского. Затем подоспел вооруженный полицейский наряд, который застрелил нападавшего. Полицейский, на которого напал террорист, также скончался от полученных ранений.


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