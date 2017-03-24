Биртанов: «Пациенты должны иметь возможность выставлять рейтинги врачам»

Министр здравоохранения предлагает работать над возможностью пациентов ставить рейтинг своим врачам. Об этом он рассказал в ходе своего визита в городскую поликлинику №5, передает корреспондент Zakon.kz.

При этом он отметил, что ответственность за качество предоставляемых услуг должно нести не только вверенное ему ведомство, но и профессиональная среда.

«Сегодня 1/3 расходов страны – в частном секторе. То есть, каждый третий тенге тратится людьми из своего кармана. Вроде бы хорошо, что у всех есть выбор, но мы то с вами понимаем, что не у каждого есть такая возможность. У большей части населения нет возможности за 3000 получить консультацию врача, за обследование заплатить 6000, за МРТ до 70 тысяч тг. Мы когда говорим о построении более отзывчивой системы – она должна учитывать не только интересы, но и возможности пациентов. Должна быть экономическая доступность».

«Один из путей – это масштабное дорегулирование в сфере здравоохранения, - продолжил Елжан Биртанов. - Мы посмотрели весь наш Кодекс. У нас очень много функций, таких как государственный контроль и так далее. То есть, за каждый шаг несет ответственность власть, и практически нет роли у профессионального сообщества и бизнеса. Мы должны упростить нашу систему для получения медпомощи. Прежде всего, за счет информационно-коммуникационных технологий».

Он отметил, что в будущем обслуживание пациентов должно быть разделено по территориальному принципу. То есть базовую помощь люди должны получать по принципу свободного выбора (лечусь где и у кого хочу – от авт.), а вот на дом в случае необходимости должен приходить врач районной поликлиники.

«Сегодня человек даже выбрать не может поликлинику. Не знает, - сказал Биртанов. - В некоторых регионах, например, в Астане все информационно развито, и можно поликлиники увидеть на сайте. Но если дальше пойти, даже взять врачей общей практики – надо же врача выбрать. Рейтинги врачей. То есть сейчас мы должны работать в том направлении, чтобы человек мог выбрать участкового педиатра или терапевта, и рейтинговать его. Информационные системы сегодня дают такую возможность», - подытожил он.

Татьяна Ковалева, Астана