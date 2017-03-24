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В Сети появилось видео убийства Вороненкова

24 марта 2017, 20:25

Убийцу зовут Павел Паршов.


Украинские СМИ обнародовали видео, на котором зафиксирован момент убийства экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова в Киеве, пишет РИА Новости.

На записи видно, как Вороненков с охранником идут по тротуару возле отеля "Премьер палас". Затем со спины к ним подходит молодой человек в капюшоне с сумкой через плечо. Возможно, он окликнул экс-депутата, поскольку Вороненков обернулся. После этого нападавший выстрелил в Вороненкова несколько раз.

Охранник прыгнул на стрелка, но был ранен. Нападавший подошел к лежащему Вороненкову, выстрелил еще несколько раз и вышел из кадра. После этого охранник поднялся и выстрелил в нападавшего, затем стал звать на помощь.

Вороненкова убили в четверг в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из украинских спецслужб, ранил предполагаемого убийцу, который скончался в больнице.

Позднее стало известно, что убийцу зовут Павел Паршов. Ранее он год отслужил в Нацгвардии Украины. Как сообщили украинские СМИ, Паршов находился в розыске по обвинению в фиктивной предпринимательской деятельности и легализации полученных преступным путем доходов.

Фото © РИА Новости. Стрингер


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