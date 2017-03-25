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В аэропорту столицы Бангладеш произошел теракт

25 марта 2017, 01:45

Ответственность за атаку пока не взяла на себя ни одна террористическая организация.


Взрыв прогремел возле полицейского поста перед входом в международный аэропорт Дакки - столицы Бангладеш, передает Росбалт со ссылкой на телеканал India Today.

Атаку в 20.00 по местному времени совершил молодой террорист-смертник, который, по последним данным, стал единственной жертвой взрыва. Информация о пострадавших уточняется.

Представитель полиции Рухул Амин заявил, что в настоящее время полицейские устанавливают личность и мотивы террориста.

Ответственность за атаку пока не взяла на себя ни одна террористическая организация.

Неделю назад смертник также привел в действие взрывное устройство у полицейской базы рядом с аэропортом Дакки. Нападавший попытался проникнуть на территорию, однако бомба сработала раньше времени.


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