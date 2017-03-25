На большей части Казахстана 25 марта пройдут осадки
25 марта 2017, 06:00
Погода без осадков ожидается лишь на юго-западе и северо-западе республики.
С прохождением атмосферных фронтов на большей части республики местами ожидаются осадки, лишь на юго-западе и северо-западе ожидается погода без осадков. Местами сохраняется туман, гололед и усиление ветра, на юге местами гроза, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.
В Восточно-Казахстанской, Карагандинской областях местами ожидается туман, гололед и усиление ветра 15-20, ночью в Жарминском районе порывы 25 м/с.
В Акмолинской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, ночью и утром туман, гололед.
В Костанайской, Павлодарской, Южно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Костанайской области – местами туман.
В Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангыстауской областях днем местами усилится ветер 15-20 м/с, в Мангыстауской, ночью и утром в Атырауской области местами ожидается туман.
В Алматинской области в районе Жаланашколя усилится ветер 18-23 м/с.
Ночью в Северо-Казахстанской области местами ожидается туман и гололед.
В Жамбылской, Актюбинской, утром и днем в Кызылординской области местами ожидается туман.
В Алматы днем 15°, преимущественно ясно.
В Астане днем 0°, облачно.
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Фото: 7sunews.kz.
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