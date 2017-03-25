Неудачный обгон обернулся ДТП в Алматы

В Алматы в результате неудачного обгона опрокинулась на крышу Mitsubishi Sigma, сообщает корреспондент сообщает корреспондент Zakon.kz





ДТП произошло по пр. Суюнбая. Водитель Daewoo Nexia следовал по проспекту в крайнем правом ряду. По его словам, подъезжая к заводу по производству комбикорма, слева его начала обнонять Mitsubishi. После обгона водитель японской иномарки резко перестроился и задел Daewoo. Sigma закрутилась на дороге, вылетела на обочину, перепрыгнула арык и в заносе проехала по отвесному земляному наклону. Автомобиль развернуло в обратном направлении, после чего он опрокинулся на крышу.





Водитель Nexia вызвал сотрудников полиции и скорую помощь. Также он помог водителю Mitsubishi выбраться из салона авто. Пострадавшего госпитализировали.



