Неудачный обгон обернулся ДТП в Алматы
25 марта 2017, 08:36
Mitsubshi Sigma, пролетев арык, опрокинулась на крышу.
В Алматы в результате неудачного обгона опрокинулась на крышу Mitsubishi Sigma, сообщает корреспондент Zakon.kz.
ДТП произошло по пр. Суюнбая. Водитель Daewoo Nexia следовал по проспекту в крайнем правом ряду. По его словам, подъезжая к заводу по производству комбикорма, слева его начала обнонять Mitsubishi. После обгона водитель японской иномарки резко перестроился и задел Daewoo. Sigma закрутилась на дороге, вылетела на обочину, перепрыгнула арык и в заносе проехала по отвесному земляному наклону. Автомобиль развернуло в обратном направлении, после чего он опрокинулся на крышу.
Водитель Nexia вызвал сотрудников полиции и скорую помощь. Также он помог водителю Mitsubishi выбраться из салона авто. Пострадавшего госпитализировали.
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