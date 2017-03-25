Предположительно пьяный водитель Volkswagen стал причиной ДТП в Алматы

В Алматы водитель Volkswagen Passat выехал на полосу встречного движения и врезался в Mitsubishi Lancer Evolution и в Lada 2114, сообщает корреспондент сообщает корреспондент Zakon.kz





Столкновение произошло в районе пересечения улиц Жансугурова и Котельникова, напротив ипподрома. По ул. Жансугурова в южном направлении следовали Mitubishi Lancer и Lada 2114. Им навстречу ехал Volkswagen Passat. В какой-то момент Passat вылетел на встречную полосу и врезался в эти два автомобиля. По всей вероятности первым "под раздачу" попал Mitsubishi.





Японская иномарка через встречку вылетела на обочину, протаранила кафе, врезалась в столб ЛЭП, после чего снова ударилась о здание. Mitsubishi остановился, застряв между столбом и кафе.





Lada 2114 получила удар по касательной, ее развернуло на дороге в обратном направлении.





В результате ДТП пострадали все водители, их госпитализировали. Пассажиров осмотрели на месте происшествия.





Как позже рассказали очевидцы, водитель VW Passat находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.



