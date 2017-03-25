Голые мужчины зарезали овцу и сковали себя цепями у бывшего концлагеря

Несколько мужчин убили овцу, разделись догола и сковали себя цепями у ворот музея бывшего немецкого концлагеря Аушвиц-Биркенау в Польше, сообщается в Twitter мемориального комплекса. Полиция выясняет мотивы организаторов акции, передает передает РИА Новости





"В пятницу около 14.00 несколько мужчин возле ворот "Arbeit macht frei" (Труд освобождает) бывшего концлагеря Аушвиц убили овцу, разделись догола и сковали себя цепями", — говорится в сообщении.





Охранники мемориала задержали участников инцидента и передали их прибывшим сотрудникам полиции.





Как сообщается на портале "Faktyoswiecim", пока неизвестно, какие причины побудили мужчин провести такую акцию. "Полицейские это выясняют", — говорится в сообщении.





По данным местных СМИ, мужчины — "скорее всего поляки" — записали видео своего поступка с помощью дрона с камерой.





Администрация музея особо отметила, что "использование символики Аушвица для каких-либо манифестаций наказуемо и возмутительно". В администрации также добавили, что такие выходки "оскорбляют память всех жертв немецкого нацистского концентрационного лагеря".





Аушвиц-Биркенау (в польском городе Освенцим) был крупнейшим и наиболее долго просуществовавшим нацистским лагерем уничтожения, поэтому он стал одним из главных символов холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона составляли евреи, погибли в Аушвице в 1941–1945 годах. Лагерь был освобожден 27 января 1945 года войсками Красной армии. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.



