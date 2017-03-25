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За секунды до взрыва: Мужчина спасся в Атырау, выпрыгнув из окна

25 марта 2017, 10:57

Пострадавший получил травмы, когда, спасаясь от огня, выпрыгнул в окно бытовки.


Как сообщили в дежурной части ДЧС Атырауской области, 23 марта примерно в 9.20 утра произошел пожар в металлическом контейнере, переделанном под бытовку, на стройплощадке рядом с проспектом Абылхайыр-хана, передает "Ак Жайык".

Контейнер площадью 12 квадратных метров сгорел полностью. Имеется один пострадавший, но у него не ожоги, а порезы. От госпитализации он отказался, - сообщили в ДЧС.

Судя по видео, присланному очевидцем происшествия, пожар произошел из-за разгерметизации газового баллона. Пострадавший получил травмы, когда, спасаясь от огня, выпрыгнул в окно бытовки. Еще через несколько секунд произошел взрыв.


Фото: azh.kz.

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