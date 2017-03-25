За секунды до взрыва: Мужчина спасся в Атырау, выпрыгнув из окна

Пострадавший получил травмы, когда, спасаясь от огня, выпрыгнул в окно бытовки.

Как сообщили в дежурной части ДЧС Атырауской области, 23 марта примерно в 9.20 утра произошел пожар в металлическом контейнере, переделанном под бытовку, на стройплощадке рядом с проспектом Абылхайыр-хана, передает " передает " Ак Жайык ".





Контейнер площадью 12 квадратных метров сгорел полностью. Имеется один пострадавший, но у него не ожоги, а порезы. От госпитализации он отказался, - сообщили в ДЧС.





Судя по видео, присланному очевидцем происшествия, пожар произошел из-за разгерметизации газового баллона. Пострадавший получил травмы, когда, спасаясь от огня, выпрыгнул в окно бытовки. Еще через несколько секунд произошел взрыв.







