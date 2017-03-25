В Китае грузовик наехал на школьников, погибли три ребенка

Один из школьников погиб на месте, еще двое позднее скончались от полученных травм в больнице.

Иван Булатов. Грузовик наехал на учащихся начальной школы в Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР, погибли три ребенка, еще два получили ранения. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая (CCTV) со ссылкой на местную полицию, передает РИА Новости.





Инцидент произошел в пятницу во второй половине дня в уезде Гуйпин. Один из школьников погиб на месте, еще двое позднее скончались от полученных травм в больнице.





В настоящий момент жизням пострадавших детей ничего не угрожает. Водитель грузовика был задержан. Ведется расследование.



