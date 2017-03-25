В Китае грузовик наехал на школьников, погибли три ребенка
25 марта 2017, 12:40
Один из школьников погиб на месте, еще двое позднее скончались от полученных травм в больнице.
Иван Булатов. Грузовик наехал на учащихся начальной школы в Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР, погибли три ребенка, еще два получили ранения. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая (CCTV) со ссылкой на местную полицию, передает РИА Новости.
Инцидент произошел в пятницу во второй половине дня в уезде Гуйпин. Один из школьников погиб на месте, еще двое позднее скончались от полученных травм в больнице.
В настоящий момент жизням пострадавших детей ничего не угрожает. Водитель грузовика был задержан. Ведется расследование.
Фото: AP Photo/ Ng Han Guan.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4850280-52529df71b2ff737e9c4808a1773db3b
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...