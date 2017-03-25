В американском Сент-Луисе при стрельбе погиб подросток

Подросток погиб и еще шесть человек получили ранения в результате стрельбы в американском городе Сент-Луис, штат Миссури. Об этом сообщает местный телеканал KMOV со ссылкой на полицию, передает Об этом сообщает местный телеканал KMOV со ссылкой на полицию, передает РИА Новости





Как сообщили правоохранительные органы, в пятницу вечером неизвестные подошли к группе людей, собравшихся на улице, и открыли стрельбу. В результате погиб 15-летний подросток. Еще шесть человек получили ранения, включая 8-летнего ребенка, состояние которого оценивается, как критическое.





Следователи предполагают, что стрельбу устроили три человека. Подозреваемым удалось скрыться с места происшествия, их мотивы выясняются.



