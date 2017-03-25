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В американском Сент-Луисе при стрельбе погиб подросток

25 марта 2017, 13:35

Шесть человек получили ранения, включая 8-летнего ребенка.


Подросток погиб и еще шесть человек получили ранения в результате стрельбы в американском городе Сент-Луис, штат Миссури. Об этом сообщает местный телеканал KMOV со ссылкой на полицию, передает РИА Новости.

Как сообщили правоохранительные органы, в пятницу вечером неизвестные подошли к группе людей, собравшихся на улице, и открыли стрельбу. В результате погиб 15-летний подросток. Еще шесть человек получили ранения, включая 8-летнего ребенка, состояние которого оценивается, как критическое.

Следователи предполагают, что стрельбу устроили три человека. Подозреваемым удалось скрыться с места происшествия, их мотивы выясняются.

Фото: Fotolia/ Dominik Herz.

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