В американском Сент-Луисе при стрельбе погиб подросток
25 марта 2017, 13:35
Шесть человек получили ранения, включая 8-летнего ребенка.
Подросток погиб и еще шесть человек получили ранения в результате стрельбы в американском городе Сент-Луис, штат Миссури. Об этом сообщает местный телеканал KMOV со ссылкой на полицию, передает РИА Новости.
Как сообщили правоохранительные органы, в пятницу вечером неизвестные подошли к группе людей, собравшихся на улице, и открыли стрельбу. В результате погиб 15-летний подросток. Еще шесть человек получили ранения, включая 8-летнего ребенка, состояние которого оценивается, как критическое.
Следователи предполагают, что стрельбу устроили три человека. Подозреваемым удалось скрыться с места происшествия, их мотивы выясняются.
Фото: Fotolia/ Dominik Herz.
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