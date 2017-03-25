Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Из горящего в Алматы дома эвакуировали 30 человек

25 марта 2017, 22:59

Дополнительная информация будет предоставлена позже.


В Алматы пожарные расчеты тушат пожар в доме на Арбате, сообщает Zakon.kz.

"25 марта в 22:19 на пульт "101" ДЧС Алматы поступило сообщение о том, что горит кровля жилого дома по адресу: Алмалинский район, ул. Панфилова ниже ул. Гоголя. Первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова уже через 5 минут, в 22:24 часов. Пожарные-спасатели производят тушение пожара. Эвакуировано 30 человек", - сообщила официальный представитель ДЧС города Сандугаш Баймухамбетова.

Дополнительная информация будет предоставлена позже.


Видео: Zakon.kz.


Видео: Айжан Шорман.



Фото: Zakon.kz/ Айжан Шорман.

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...