Из горящего в Алматы дома эвакуировали 30 человек
25 марта 2017, 22:59
Дополнительная информация будет предоставлена позже.
В Алматы пожарные расчеты тушат пожар в доме на Арбате, сообщает Zakon.kz.
"25 марта в 22:19 на пульт "101" ДЧС Алматы поступило сообщение о том, что горит кровля жилого дома по адресу: Алмалинский район, ул. Панфилова ниже ул. Гоголя. Первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова уже через 5 минут, в 22:24 часов. Пожарные-спасатели производят тушение пожара. Эвакуировано 30 человек", - сообщила официальный представитель ДЧС города Сандугаш Баймухамбетова.
Дополнительная информация будет предоставлена позже.
Видео: Zakon.kz.
Видео: Айжан Шорман.
Фото: Zakon.kz/ Айжан Шорман.
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