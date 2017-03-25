Из горящего в Алматы дома эвакуировали 30 человек

В Алматы пожарные расчеты тушат пожар в доме на Арбате, сообщает сообщает Zakon.kz





"25 марта в 22:19 на пульт "101" ДЧС Алматы поступило сообщение о том, что горит кровля жилого дома по адресу: Алмалинский район, ул. Панфилова ниже ул. Гоголя. Первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова уже через 5 минут, в 22:24 часов. Пожарные-спасатели производят тушение пожара. Эвакуировано 30 человек", - сообщила официальный представитель ДЧС города Сандугаш Баймухамбетова.





Дополнительная информация будет предоставлена позже.









Видео: Zakon.kz.









Видео: Айжан Шорман.







