Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В центре Лондона автомобиль наехал на пешеходов

26 марта 2017, 07:04

Водитель и пассажиры автомобиля после ДТП вышли из него и скрылись с места происшествия.


Автомобиль наехал на пешеходов в центре Лондона, в результате четыре человека получили ранения, сообщает местная полиция, передает РИА Новости.

Водитель и пассажиры автомобиля после ДТП вышли из него и скрылись с места происшествия. Один мужчина был задержан. Идет расследование обстоятельств инцидента, он не расценивается как теракт, уточнили правоохранители.

В среду в одном из самых популярных у туристов мест в Лондоне — на Вестминстерском мосту — произошел теракт. Машина, ехавшая по мосту, съехала на тротуар, сбила нескольких человек, затем доехала до здания парламента, где злоумышленника остановила полиция. Преступник ударил ножом полицейского, который позднее скончался. Террорист, которым оказался 52-летний британец Халид Масуд, был застрелен другим полицейским. По последним данным, в результате теракта погибли четыре человека, были ранены 50 человек из 10 стран.

Фото © AFP 2017/ Daniel Leal-Olivas


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...