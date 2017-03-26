В центре Лондона автомобиль наехал на пешеходов

Водитель и пассажиры автомобиля после ДТП вышли из него и скрылись с места происшествия.

Автомобиль наехал на пешеходов в центре Лондона, в результате четыре человека получили ранения, сообщает местная полиция, передает РИА Новости.

Водитель и пассажиры автомобиля после ДТП вышли из него и скрылись с места происшествия. Один мужчина был задержан. Идет расследование обстоятельств инцидента, он не расценивается как теракт, уточнили правоохранители.

В среду в одном из самых популярных у туристов мест в Лондоне — на Вестминстерском мосту — произошел теракт. Машина, ехавшая по мосту, съехала на тротуар, сбила нескольких человек, затем доехала до здания парламента, где злоумышленника остановила полиция. Преступник ударил ножом полицейского, который позднее скончался. Террорист, которым оказался 52-летний британец Халид Масуд, был застрелен другим полицейским. По последним данным, в результате теракта погибли четыре человека, были ранены 50 человек из 10 стран.

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