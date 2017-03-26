В Астане пройдет сольный концерт Димаша Кудайбергенова

Организаторы определились с датой сольного концерта Димаша Кудайбергенова в Астане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На сайте ЭКСПО-2017, где опубликована комплексная программа культурно-зрелищных мероприятий к ЭКСПО, говорится, что концерт Димаша Кудайбергенова состоится 27 июня в 19.00 в республиканском велотреке «Сарыарка».

Пока билетов в продаже нет.

Напомним, ранее в китайской газете «Жэньминь жибао» было опубликовано интервью Димаша, где певец пригласил соседей из Поднебесной на выставку ЭКСПО-2017 в Астану.

«В июне текущего года в Астане стартует международная выставка ЭКСПО-2017. Эта выставка впервые проводится в центральноазиатском регионе. Я приглашаю всех посетить эту выставку, посмотреть природные красоты Казахстана, попробовать наши национальные блюда. Если все сложится, как мы задумали, я выступлю на этой выставке», - сказал он.

Как ранее сообщалось, Димаш Кудайбергенов занял третье место в 10 сезоне, тем самым обеспечив себе место в финале китайского телешоу «Singer». Димаш в 10-м сезоне исполнил песню поэта Орала Байсенгира «Ұмытылмас күн» (Незабываемый день). К слову, музыку на стихи поэта написал сам Димаш Кудайбергенов. По данным китайского портала hupu.com, вместе с Димашем в финал прошли китайская певица Лин Илиан и китайская группа «狮子» (Лев). Димаш успешно прошел все этапы. Отметим, что известный казахстанский дирижер, музыкант и композитор Абзал Мухитдинов оценил выступления Димаша Кудайбергенова на китайском шоу. Маэстро заявил, что Димаш может стать основателем нового направления в музыке.